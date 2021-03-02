В России нашли способ сдержать рост цен на яйца и мясо птицы

Москва, 2 марта. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало ряд механизмов, которые способствуют сдерживанию роста стоимости яиц и мяса птицы.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Минсельхоз планирует не только повлиять на ценовую ситуацию на рынке, но и поддержать производителей.

Рост цен, по мнению министерства, обусловлен повышением стоимости кормов, падением объемов производства и сокращением импорта. Отмечается, что ряд действий кабмина уже способствовал замедлению внутреннего увеличения цен на зерно и корма.

«Дополнительно министерством разработаны новые механизмы поддержки», — пишет пресс-служба.

Ведомство хочет, в частности, повысить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводов, пролонгировать льготные инвесткредиты пострадавшим от гриппа птиц и стимулировать развитие производства инкубационных яиц. Также Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на этот продукт: 1 января следующего года с 0 до 5%, а с начала 2023 года — до 15%.

Экономист Михаил Хазин прокомментировал заявления российских производителей мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен. Эксперт отметил, что такие решения не противоречат принципам рыночной экономики.