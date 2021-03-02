ВСУ обстреляли жилые районы в Донбассе

Киев, 2 марта. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки дважды открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР.

Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня зафиксировал минометные повреждения жилых домов в Донбассе. Упоминается, что в течение суток бойцы ВСУ не раз открывали огонь на данной территории.

По информации представительства ДНР, за истекшие сутки режим прекращения огня со стороны ВСУ был нарушен в количестве двух раз.

Обстрел осуществлялся посредством минометов калибром 120 миллиметров. Под огнем оказались районы поселков Старомихайловка и Сигнальное на донецком направлении.

Ранее украинские силовики произвели обстрел южных населенные пункты ДНР из 82-мм минометов. В Луганской области ранены двое солдат ВСУ.

Также недавно отмечалось, что Вооруженные силы Украины ударили по жилым районам населённого пункта Еленовка в ДНР, расположенном на выезде из Донецка, сообщает "Царьград".