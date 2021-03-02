Названы самые популярные у россиян внутренние направления для летнего отдыха

Москва, 2 марта. Порядка 18% россиян планируют совершить поездку по России в период летнего отпуска в 2021 году. Такие выводы сделали аналитики сервиса SuperJob.

Крым оказался самым востребованным среди россиян направлением в летний период. Многие россияне планируют провести отпуск в Сочи, Анапе, Петербурге или Москве. Некоторые надеются летом попасть в Турцию, ОАЭ или США, выяснили аналитики.

Около половины россиян планируют взять отпуск на лето. Отдохнуть дома или на даче хотят 14% респондентов, еще 7% опрошенных намерены отправиться за рубеж. Еще 23% респондентов не будут брать отпуск в период летних месяцев. Примерно четверть респондентов пока не решила, как проведет время летом.

Ситуация с коронавирусом в мире может привести к повторному закрытию границ, поэтому россиянам стоит планировать отпуска в пределах страны, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Готовность стран принимать иностранных путешественников не зависит от властей РФ, уточнила она.