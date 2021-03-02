Белый медвежонок в Ростовском зоопарке впервые вышел на прогулку с мамой. ФАН-ТВ

Малыш в семействе косолапых родителей Кометы и Айона родился в конце декабря. Тогда он весил всего лишь полкилограмма, несмотря на то, что медведица вынашивала его восемь месяцев. Теперь Комете предстоит выкармливать детеныша почти два года. Мать, по комментариям сотрудников зверинца, сразу же повела себя ответственно.

За поведением косолапых наблюдают с помощью камер видеонаблюдения. Близко к медвежонку никто не подходил, пол его пока не удалось определить. Недавно мать впервые вывела своего детеныша на прогулку. На кадрах видно, как Комета внимательно следит за ним возле бассейна. Посетители зоопарка каждый раз с восторгом наблюдают за прогулкой семейства.

Матери недавно исполнилось девять лет. Ее в ростовский зоопарк привезли из чешского в 2014 году. Отец семейства Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале позапрошлого года.

Отметим, что рождение белого медвежонка для зоопарка в Ростове — большая удача. Подобного в зверинце не случалось более 30 лет. Об этом знаменательном событии на своей странице в Instagram рассказал даже глава администрации города Алексей Логвиненко. Белый медведь является редким видом и занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.