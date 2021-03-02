Фото беременной Кети Топурии вызвало восторг в Сети

Москва, 2 марта. Популярная певица Кети Топурия тепло вспоминает о второй беременности. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, сделанным в этот период жизни.

На редком кадре звезда запечатлена вместе со своим мужем Львом Деньговым. Пара сидит за столиком в одном из кафе в Сен-Тропе.

«Тут я на четвертом месяце. Мне так хорошо», — подписала трогательное фото Топурия.

На кадре у звезды уже виден небольшой живот. Поклонники, обратив внимание на лучезарную певицу, оставили десятки теплых слов.

«Вы очень красивая и гармоничная семья, и детки прелестные»; «Какие же вы счастливые, прелесть»; «Какая обалденная пара, берегите свою любовь»; «Вы прекрасная всегда! Какая замечательная пара, желаю вам счастья!» — пишут восторженные поклонники артистки в комментариях под кадром.

Солистка A'Studio во второй раз стала мамой в конце января. Знаменитость родила сына от Деньгова. Она назвала мальчика красивым именем Адам. Артистка делится на своей странице в соцсети семейными кадрами, но лицо малыша она пока еще не показала.