Начальник судебных приставов Якутии и его зам подозреваются в афере на миллионы

Якутск, 2 марта. Отдел по расследованию особо важных дел в Якутии возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) и его заместителя. Силовики считают, что они причастны к попытке создать мошенническую схему во время строительства здания УФССП.

Правоохранители выяснили, что некоторое время назад управление провело аукцион по строительству административного здания для нужд службы. Цена вопроса составила более 34 млн рублей. Аукцион выиграла подрядная фирма. Однако руководитель службы стал препятствовать законной деятельности строительной организации. В результате предприятию пришлось расторгнуть контракт и понести убытки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение служебных полномочий» в отношении руководителя службы судебных приставов и его заместителя», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

На данный момент у подозреваемых проходят обыски по месту жительства и в служебных кабинетах

«Руководство службы хотело, чтобы строительство вела подконтрольная им фирма. Они надеялись получить от нее откат, однако все стало известно. Было возбуждено уголовное дело», — рассказал ФАН источник в полиции.

Следователи после проведения первоначальных действий планируют избрать подозреваемым меру пресечения.