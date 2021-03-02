Наказание неизбежно: Подозреваемый в тяжком преступлении скрывался девять лет

Тула, 2 марта. Тяжкое преступление девятилетней давности раскрыто в Тульской области. Установить подозреваемого в противоправном деянии удалось при проведении следственных действий и экспертиз. Само же происшествие датируется еще 2012 годом.

«В поселке Ревякино Тульской области при совместном распитии спиртных напитков между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой один из них на почве межличностных неприязненных отношений нанес второму кулаками несколько ударов в область головы и лица, после чего потерпевший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день», – напомнили подробности случившегося в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу приостановили, но оно не было забыто. Как стало известно ФАН, следователи выяснили, что к деянию может быть причастен 51-летний житель региона.

Мужчине предъявлено обвинение, он признался в нарушении законодательства. Вновь ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусматривающего наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.