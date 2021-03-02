Получение выплат по уходу за инвалидами и пожилыми упростили в России

Москва, 2 марта. Постановление об упрощении оформления компенсаций неработающим россиянам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми гражданами, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В случае обращения за данными выплатами россиянам больше не нужно будет подтверждать то, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Кроме того, для компенсации больше не нужно предоставлять справку о смене места жительства подопечного инвалида или пожилого. Данные сведения территориальные органы ПФР будут получать от федеральных информационных систем.

Глава правительства во вторник в ходе рабочей поездки в Алтайском крае встретится с местными жителями, представителями образовательной и промышленной отраслей и главой региона Виктором Томенко.