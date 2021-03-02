Редкое фото Меладзе с повзрослевшей дочерью растрогало фанатов

Москва, 2 марта. Известный музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе поздравил дочь Лию с днем рождения и опубликовал редкое совместное фото.

Меладзе в 1994 году женился на участнице конкурса красоты «Мисс Украина» Яне Сумм. У пары родились две дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий. Через 19 лет совместной жизни супруги приняли решение о разводе.

Композитор затем женился на Вере Брежневой — бывшей участнице поп-группы «ВИА Гра». У нее тоже есть дети от предыдущих отношений.

Меладзе редко показывает поклонникам фотографии с наследниками. Но в честь дня рождения повзрослевшей дочери он сделал исключение. Девушке исполнилось 17 лет.

«С днем рождения, Лия!» — кратко написал он в Instagram.

Растроганные поклонники присоединилась к поздравлениям. Они отметили красоту девушки и общие черты со знаменитым отцом.

«Поздравляю вас! Дочка сама нежность»; «Какая же она у вас чудесная»; «Какая красивая! Очень похожа на папу», — написали фанаты.

Брат Меладзе, певец Валерий, тоже счастлив в браке. Он женат на исполнительнице Альбине Джанабаевой, которую многие считают «секс-символом».