Ордуханян рассказал, в чем американский F-35 уступает российскому Су-35



Пентагон намерен в кратчайшие сроки создать новый истребитель, чтобы заменить самолеты F-35, которые полностью себя дискредитировали. Что не так с американскими самолетами, и в чем выигрывает российское авиастроение, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, в Военно-воздушных силах (ВВС) США обсуждают необходимость создания новых легких истребителей, что можно расценить как «негласное признание» полного провала программы самолетов F-35 Lightning II.

«F-35 сейчас близко не стоит с нашим самолетом Су-35 поколения 4++. Наш самолет быстрее, манёвреннее, экономичнее и намного дешевле в обслуживании. Многие страны — Индонезия, Египет, Индия — отдают предпочтение российскому самолету. Именно поэтому существует политический нажим со стороны Америки на страны, пытающиеся закупить Су-35», — сообщил Рафаэль Ордуханян.

Он добавил, что американские военные считают, что США должны соответствовать и не отставать от России в военных технологиях.

Ранее ФАН сообщал, американист перечислил три крупнейшие ошибки ВВС США.