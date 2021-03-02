Александр Васильев рассказал об успешных и трудных периодах жизни Вячеслава Зайцева

Советский и российский художник-модельер, живописец и график Вячеслав Зайцев создал образы ряда ярчайших звезд советского кино и театра. Об этом в беседе с ФАН рассказал российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер и телеведущий Александр Васильев.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, достижения в карьере мэтра трудно переоценить. Каждое из таких свершений стало ярким событием.

«Духи Maroussia, созданные в Париже, модные показы во многих странах мира, а главное — образы великих звезд, которые он создал в свое время: Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко. К нему обращались абсолютно все звезды советской эпохи и у него одевались. Очень много работ в театре «Современник» для Нееловой, Лавровой. Это потрясающий, уникальный творец своей эпохи», — рассказал телеведущий.

Кроме того, Александр Васильев сообщил и о том, какую роль в его жизни сыграл художник-модельер.

«Вячеслав Михайлович для меня лично сделал огромный подарок: он передал мне роль главного судьи России в программе «Модный приговор». Проекту 13 лет, первые два он лично его вел. Теперь я стал ведущим, работаю по его урокам», — отметил искусствовед.

Также Александр Васильев добавил, что предпринимал попытки помочь живописцу в нынешний непростой период жизни.

«Я даже инициировал кампанию по сбору денег на реанимацию его дома моды. Однако не могу сказать, что достиг большого успеха. Вы знаете, у нас всегда много друзей, когда мы на плаву, и всегда мало, когда мы в беде», — резюмировал историк моды.

Ранее Александр Васильев передал через корреспондента ФАН поздравления Вячеславу Зайцеву с днем рождения.