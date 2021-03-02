Сенатор призвала ОДКБ обратить внимание на активизацию НАТО в Черном море 

Москва, 2 марта. Организации Договора о коллективной безопасности следует обратить внимание на активизацию военно-морской деятельности НАТО в бассейне Черного моря. Об этом ФАН заявила член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Ольга Ковитиди.

«Зоной ответственности ОДКБ, требующей повышенного внимания, является активизация военно-морской деятельности в бассейне Черного моря, — сказала она. — Нарастает милитаризация региона в условиях активного расширения НАТО на Восток, активно создается инфраструктура пунктов базирования НАТО и их союзников в Черноморско-Каспийском регионе».

По словам сенатора, вызывает обеспокоенность сформировавшаяся в начале XXI века «существенная эрозия международных договоренностей, призванных обеспечивать безопасность в регионе». Она подчеркнула, что ОДКБ не может оставаться безучастной к активизации антироссийских действий.

«Необходимо дать оценку действиям основных геополитических игроков, предпочитающих раскручивать маховик антироссийских настроений для оправдания своих планов по наращиванию военного присутствия НАТО у границ России, что создает очевидные риски для безопасности в регионе», — отметила Ольга Ковитиди.

2 марта проходило заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Как рассказал ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин, законодатели планировали также обсудить работу парламентских наблюдателей на выборах в Казахстане и Киргизии.