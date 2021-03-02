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Бритни Спирс поделилась трогательными снимками с повзрослевшими сыновьями

Бритни Спирс поделилась трогательными снимками с повзрослевшими сыновьями

Вашингтон, 2 марта. Популярная американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников новым фото. На снимке она позирует с повзрослевшими сыновьями.

Артистка не смогла сдержать радость от публикации. Ведь ее сыновья не особо хотят показываться на публике, но тут они пошли матери навстречу и разрешили выложить семейное фото.

«Мне очень повезло, потому что мои двое детей джентльмены и такие добрые, что я, должно быть, сделала что-то правильно», — трогательно написала на своей странице в Instagram 39-летняя артистка.

Она добавила, что не публиковала фото сыновей, поскольку сейчас они находятся в том возрасте, когда хотят самовыражаться. Их желание звезда понимает.

Сыновья у Бритни Спирс появились от американского рэпера Кевина Федерлайна. После развода дети остались с музыкантом. Исполнитель смог получить опеку над ними в результате заявлений, что у Бритни есть наркотическая зависимость. Артистка после болезненного расставания проходила лечение. Сейчас она находится под опекой своего отца. Американская звезда уже несколько лет пытается добиться независимости от родителя через суд.

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