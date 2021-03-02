Руководитель УФССП Якутии и его заместитель попали под уголовную статью

Якутск, 2 марта. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении руководства УФССП по Якутии. Глава ведомства и его заместитель подозреваются в совершении двух преступлений.

По версии следствия, фигуранты не хотели, чтобы контракт на строительные работы стоимостью в 34 млн рублей выполняла компания-победитель. Представитель фирмы, несмотря на ряд различий в проектно-сметной документации и неучтенных работ, согласился подписать бумаги, чтобы не попасть в список недобросовестных поставщиков.

Усилиями фигурантов для исполнителя были созданы условия, при которых он не мог исполнить договор. Сотрудники УФССП добились того, чтобы подрядчик отказался от выполнения контракта. Подозреваемые совершали незаконные действия в интересах другой компании.

Следователи выявили признаки превышения должностных полномочий и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Ведь компания-победитель не по своей вине получила ущерб в виде упущенной выгоды.

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