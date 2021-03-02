Глава Минтруда обсудил развитие Алтайского края с губернатором Томенко

Барнаул, 2 марта. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Руководитель ведомства прибыл в регион, чтобы обсудить перспективы реализации программы развития. Губернатор рассказал министру об итогах 2020 года и поблагодарил кабмин за поддержку в период коронавирусного кризиса, пишет ИА REGNUM.

В прошлом году Алтайский край получил от программы развития дополнительный финансовый эффект в виде 1 млрд рублей на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям. Еще 1,3 млрд рублей выделены на содержание и капитальный ремонт автодороги Барнаул — Кулунда –— граница с Республикой Казахстан.

К 2024 году в регионе хотят реализовать около 90 инвестиционных проектов и создать 2500 рабочих мест. Также планируется улучшение жилищных условий 3000 местных семей, сообщает издание.

В Алтайский край прибыл и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе рабочей поездки глава кабмина встретится с местным руководством, передает Федеральное агентство новостей.