Оплошность США оставила стелс-бомбардировщики B-2 без деталей

Вашингтон, 2 марта. США лишились технологий производства комплектующих для стелс-бомбардировщиков B-2, заявили американские аналитики.

Военное руководство Соединенных Штатов опубликовало на сайте контрактов требования к оборонным предприятиям государства, которые возьмутся за перепроектирование важных компонентов стелс-самолетов, пишет военный эксперт Томас Ньюдик в материале для The Drive, перевод которого приводит «Экономика сегодня». Специалисты должны будут произвести реверс-инжиниринг для разработки технологий создания новых сердечников для теплообменников B-2, а также для обслуживания уже имеющихся. Тем не менее неизвестно, об элементах каких именно систем бомбардировщика идет речь.

Ньюдик был удивлен планами Пентагона по обратному проектированию важных деталей для B-2. По его мнению, американское военное руководство попросту утратило необходимую технологическую базу для изготовления комплектующих.

«Хотя трудно точно сказать, почему этот подход используется сейчас, он указывает на то, что оригинальные схемы для этих компонентов недоступны или производственные процессы и инструменты, используемые для их изготовления, больше не существуют», — пишет Ньюдик.

Потеря чертежей и средств для производства теплообменников могла произойти по причине непреднамеренного уничтожения схем из-за повышенной секретности в ходе создания самолета, считает аналитик. Кроме того, технологии могли находиться у мелкого подрядчика, изготавливавшего детали, который уже давно исчез вместе с тайнами конструкции важных компонентов бомбардировщика.

Ранее командование ВВС Соединенных Штатов приняло решение о списании первого бомбардировщика B-1B Lancer, отправив его на «кладбище самолетов», о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Кроме того, в поле зрения американских экспертов вновь оказался новейший истребитель F-35, провал которого, по их мнению, негласно был признан военным руководством США, передает «Царьград».