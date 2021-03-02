Рассекреченный российский «Охотник» восхитил итальянских экспертов

Рим, 2 марта. Беспилотник «Охотник» является первым российским боевым дроном, созданным с применением технологий невидимости. Об этом сообщают эксперты итальянского издания The Aviationist.

Иностранные специалисты оценили репортаж, представленный в эфире телеканала «России-1», который был посвящен новейшему российскому беспилотнику. Эксперты отмечают, что после многих лет секретности широкая публика смогла более подробно узнать об «Охотнике», передает «ПолитРоссия».

Аналитики предположили, что при создании беспилотника применялись композитные материалы, разработанные специально для истребителя пятого поколения Су-57. Как отметили эксперты, дрон является уникальным и на момент принятия на вооружение у него не будет мировых аналогов. Ожидается, что «Охотники» будут интегрированы с эскадрильями Су-57. Итальянские специалисты выразили уверенность, что беспилотник станет верным ведомым для новейших российских истребителей пятого поколения.

«Летчики, находящиеся в кабине Су-57, смогут ставить задачи БПЛА. Таким образом С-70 станет послушным ведомым спутником истребителя», — говорится в публикации.

Ранее в Сети появились кадры боевого применения новейших российских беспилотников «Орион» в Сирии. БПЛА нанесли 17 ударов по объектам террористов. Кроме того, беспилотники выполняли разведывательные миссии, передает «Царьград».