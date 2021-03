ООН поддерживает президента Гаити в противостоянии с народом и Верховным судом

В Гаити продолжаются выступления против президента Гаити Жовенеля Моиза, которого обвиняют в узурпации власти. 28 февраля в нескольких городах страны прошли многотысячные мирные манифестации, сообщает Voice of America. При этом представительство ООН в стране поддерживает президента и занижает масштабы антиправительственных митингов в стране.

Десятки тысяч жителей Гаити вышли на протест против Моиза и Объединенного представительства ООН в Гаити (BINUH), которое поддерживает действующих властей. Миссия BINUH является продолжением провальной миссии по стабилизации ситуации в Гаити (MINUSTAH).

Протесты ознаменовали окончание первого месяца активного противостояния народа Гаити и авторитарного президента, который более года правит в режиме «прямого управления» без парламента. Акции были организованы протестантскими пасторами и католическими священниками, которые утверждают, что на улицы Гаити вышли представители всех социальных групп и слоев.

По словам организаторов, в акциях приняли участие несколько десятков тысяч недовольных режимом. Пользователи социальных сетей сообщают, что протест прошел в мирной форме, полиция не пыталась пресекать шествия и не задерживала участников. Протестующие шли с плакатами «Моиза в отставку», «Моиз, уходи», «Арестуйте Моиза», выкрикивая антиправительственные лозунги.

Сторонники оппозиции также раскритиковали главу Объединенного представительства ООН в Гаити Хелен Ла Лиме. На прошлой неделе представитель ООН в своем докладе заявила, что 21 февраля в антиправительственных выступлениях приняли участие три тысячи местных жителей. Очевидцы и журналисты сообщали, что тогда на улицы Порт-о-Пренса также вышли десятки тысяч человек.

Protests in #Haiti against imperialism and dictatorship will not end. The resistance will continue to intensify. pic.twitter.com/3xEO2qT1A9

Протестующие собрались в богатом пригороде столицы Петионвилле напротив офиса BINUH. Они обратились к ООН с просьбой «выступить на стороне народа и прекратить поддерживать диктатуру Моиза».

Chants & signs in #Haiti protests today taking aim at Helen Ruth Meagher La Lime, Special Representative of the Secretary-General for Haiti and Head of the United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH). @UN is seen as obstacle to peace & security by backing @moisejovenel pic.twitter.com/2NrJXmkAcZ