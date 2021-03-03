ООН поддерживает президента Гаити в противостоянии с народом и Верховным судом

В Гаити продолжаются выступления против президента Гаити Жовенеля Моиза, которого обвиняют в узурпации власти. 28 февраля в нескольких городах страны прошли многотысячные мирные манифестации, сообщает Voice of America. При этом представительство ООН в стране поддерживает президента и занижает масштабы антиправительственных митингов в стране.

Новые протесты в Гаити

Десятки тысяч жителей Гаити вышли на протест против Моиза и Объединенного представительства ООН в Гаити (BINUH), которое поддерживает действующих властей. Миссия BINUH является продолжением провальной миссии по стабилизации ситуации в Гаити (MINUSTAH).

Протесты ознаменовали окончание первого месяца активного противостояния народа Гаити и авторитарного президента, который более года правит в режиме «прямого управления» без парламента. Акции были организованы протестантскими пасторами и католическими священниками, которые утверждают, что на улицы Гаити вышли представители всех социальных групп и слоев.

«Сегодня мы демонстрируем миру, что гаитянский народ един. Мы не разделены. Нет никакой разницы между последователями культа вуду, католиками, активистами, врачами, инженерами. Сегодня гаитяне осознают, что мы сталкиваемся с большими проблемами и что мы не можем согласиться с диктатурой», — заявил антикоррупционный активист Реджинальд Думе.

#Haiti: Tens of Thousands protest to demand 'Dictator' Jovenel Moise Resign. 28 Feb 2021. (RT). #jovenelbyebye pic.twitter.com/mJApwFvENM — Reparations for Haiti (@ReparationsH) March 2, 2021

По словам организаторов, в акциях приняли участие несколько десятков тысяч недовольных режимом. Пользователи социальных сетей сообщают, что протест прошел в мирной форме, полиция не пыталась пресекать шествия и не задерживала участников. Протестующие шли с плакатами «Моиза в отставку», «Моиз, уходи», «Арестуйте Моиза», выкрикивая антиправительственные лозунги.

Video: Ongoing protest in Port Au Prince #Haiti gade moun ???? pic.twitter.com/8WHy3SgfzC — ED (@EtantDupain) February 28, 2021

Фейки от ООН

Сторонники оппозиции также раскритиковали главу Объединенного представительства ООН в Гаити Хелен Ла Лиме. На прошлой неделе представитель ООН в своем докладе заявила, что 21 февраля в антиправительственных выступлениях приняли участие три тысячи местных жителей. Очевидцы и журналисты сообщали, что тогда на улицы Порт-о-Пренса также вышли десятки тысяч человек.

«Уважаемая госпожа Лиме, сегодня нас не три тысячи человек, на улицах 3 миллиона!» — возмутился Реджинальд Думе.

Protests in #Haiti against imperialism and dictatorship will not end. The resistance will continue to intensify. pic.twitter.com/3xEO2qT1A9 — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) February 22, 2021

Протестующие собрались в богатом пригороде столицы Петионвилле напротив офиса BINUH. Они обратились к ООН с просьбой «выступить на стороне народа и прекратить поддерживать диктатуру Моиза».

«Поскольку госпожа Ла Лиме не умеет считать, сегодня мы советуем ей рассказать, что протестовали три миллиона человек, а не три тысячи человек. Она совершила ошибку. Роль международного сообщества заключается в обеспечении прав человека, содействии сохранению демократии», — сказал бывший член палаты депутатов Бертран Синал.

Chants & signs in #Haiti protests today taking aim at Helen Ruth Meagher La Lime, Special Representative of the Secretary-General for Haiti and Head of the United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH). @UN is seen as obstacle to peace & security by backing @moisejovenel pic.twitter.com/2NrJXmkAcZ — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 28, 2021

Народ против Моиза

Оппозиция обвиняет Жовенеля Моиза в силовом захвате власти, поскольку в соответствии с конституцией страны он должен был покинуть должность 7 февраля. На следующий день Моиз заявил о предотвращении попытки государственного переворота, якобы организованного оппозицией и членами Верховного суда. Трое членов высшей судебной инстанции были отстранены от должности, а один из них, 72-летний опытнейший судья Жозеф Месен, был выбран в качестве «альтернативного президента» на следующие два года. На данный момент Жовенель Моиз управляет государством фактически единолично, поскольку двухпалатный парламент был распущен еще в январе 2020 года.

Позиция ООН

Организация объединенных наций вместе с США и ОАГ поддерживает правительство Моиза — вопреки Конституции Гаити его признали легитимным президентом до 7 февраля 2022 года. Хелен Ла Лиме также призвала к «скорейшему демократическому обновлению» Гаити путем проведения свободных демократических выборов. Правительство Жовенеля Моиза запланировало проведение всеобщих выборов на сентябрь 2021 года.

Haïti a besoin d'un « renouveau démocratique», a déclaré l’envoyée de l'ONU au Conseil de sécurité https://t.co/dzRdYRg5ts — BINUH (@BINUH_UN) February 23, 2021

Преступления «миротворцев»

Ранее ООН уже подвергалось жесткой критике мировой общественности за неудачи в Гаити. В 2004 году по просьбе временного президента Бонифаса Александра в страну был введен миротворческий контингент ООН в рамках операции MINUSTAH. Главной целью операции было принуждение к миру повстанческих группировок и местных банд, а также восстановление верховенства права и демократии.





Однако за 13 лет нахождения ООН в Гаити погибли тысячи невинных жителей. Эксперты Йельского университета и Американского сообщества микробиологов обвинили MINUSTAH в завозе в страну холеры, от которой за несколько лет пострадали 800 тысяч и погибли около 10 тысяч гаитянцев. СМИ неоднократно публиковали расследования о сексуальном насилии со стороны миротворцев ООН. Согласно материалам, за время проведения операции сотрудниками MINUSTAH были изнасилованы 2 500 гаитянок в возрасте от 11 лет, из них 265 родили детей от миротворцев. При этом представители миротворческого контингента из различных стран в силу пробелов в законодательстве не понесли ответственности за свои проступки на территории Гаити.

Правозащитники неоднократно обвиняли миротворцев в неоправданном насилии против местных жителей. Первый глава операции бразильский генерал Аугусто Элено позднее заявил, что Франция, США и Канада постоянно настаивали на применении силы. При этом фактически цель миссии MINUSTAH достигнута не была — насилие со стороны банд продолжает оставаться повседневной реальностью для жителей Порт-о-Пренса и других регионов страны до сих пор. Протесты против президента Моиза дали повод для нового всплеска насилия, которое связывают с акциями против оппозиции и представителей гражданского общества — в первую очередь учителей.