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ООН поддерживает президента Гаити в противостоянии с народом и Верховным судом

ООН занижает масштабы антиправительственных протестов в Гаити

В Гаити продолжаются выступления против президента Гаити Жовенеля Моиза, которого обвиняют в узурпации власти. 28 февраля в нескольких городах страны прошли многотысячные мирные манифестации, сообщает Voice of America. При этом представительство ООН в стране поддерживает президента и занижает масштабы антиправительственных митингов в стране.

Новые протесты в Гаити

Десятки тысяч жителей Гаити вышли на протест против Моиза и Объединенного представительства ООН в Гаити (BINUH), которое поддерживает действующих властей. Миссия BINUH является продолжением провальной миссии по стабилизации ситуации в Гаити (MINUSTAH).

Протесты ознаменовали окончание первого месяца активного противостояния народа Гаити и авторитарного президента, который более года правит в режиме «прямого управления» без парламента. Акции были организованы протестантскими пасторами и католическими священниками, которые утверждают, что на улицы Гаити вышли представители всех социальных групп и слоев.

«Сегодня мы демонстрируем миру, что гаитянский народ един. Мы не разделены. Нет никакой разницы между последователями культа вуду, католиками, активистами, врачами, инженерами. Сегодня гаитяне осознают, что мы сталкиваемся с большими проблемами и что мы не можем согласиться с диктатурой», — заявил антикоррупционный активист Реджинальд Думе.

По словам организаторов, в акциях приняли участие несколько десятков тысяч недовольных режимом. Пользователи социальных сетей сообщают, что протест прошел в мирной форме, полиция не пыталась пресекать шествия и не задерживала участников. Протестующие шли с плакатами «Моиза в отставку», «Моиз, уходи», «Арестуйте Моиза», выкрикивая антиправительственные лозунги.

Фейки от ООН

Сторонники оппозиции также раскритиковали главу Объединенного представительства ООН в Гаити Хелен Ла Лиме. На прошлой неделе представитель ООН в своем докладе заявила, что 21 февраля в антиправительственных выступлениях приняли участие три тысячи местных жителей. Очевидцы и журналисты сообщали, что тогда на улицы Порт-о-Пренса также вышли десятки тысяч человек.

«Уважаемая госпожа Лиме, сегодня нас не три тысячи человек, на улицах 3 миллиона!» — возмутился Реджинальд Думе.

ООН поддерживает президента Гаити в противостоянии с народом и Верховным судом

Протестующие собрались в богатом пригороде столицы Петионвилле напротив офиса BINUH. Они обратились к ООН с просьбой «выступить на стороне народа и прекратить поддерживать диктатуру Моиза».

«Поскольку госпожа Ла Лиме не умеет считать, сегодня мы советуем ей рассказать, что протестовали три миллиона человек, а не три тысячи человек. Она совершила ошибку. Роль международного сообщества заключается в обеспечении прав человека, содействии сохранению демократии», — сказал бывший член палаты депутатов Бертран Синал.

Читать про недовольство народа Жовенелем Моизем

Народ против Моиза

Оппозиция обвиняет Жовенеля Моиза в силовом захвате власти, поскольку в соответствии с конституцией страны он должен был покинуть должность 7 февраля. На следующий день Моиз заявил о предотвращении попытки государственного переворота, якобы организованного оппозицией и членами Верховного суда. Трое членов высшей судебной инстанции были отстранены от должности, а один из них, 72-летний опытнейший судья Жозеф Месен, был выбран в качестве «альтернативного президента» на следующие два года. На данный момент Жовенель Моиз управляет государством фактически единолично, поскольку двухпалатный парламент был распущен еще в январе 2020 года.

Позиция ООН

Организация объединенных наций вместе с США и ОАГ поддерживает правительство Моиза — вопреки Конституции Гаити его признали легитимным президентом до 7 февраля 2022 года. Хелен Ла Лиме также призвала к «скорейшему демократическому обновлению» Гаити путем проведения свободных демократических выборов. Правительство Жовенеля Моиза запланировало проведение всеобщих выборов на сентябрь 2021 года.

Преступления «миротворцев»

Ранее ООН уже подвергалось жесткой критике мировой общественности за неудачи в Гаити. В 2004 году по просьбе временного президента Бонифаса Александра в страну был введен миротворческий контингент ООН в рамках операции MINUSTAH. Главной целью операции было принуждение к миру повстанческих группировок и местных банд, а также восстановление верховенства права и демократии.

Миротворцы ООН в Гаити

Однако за 13 лет нахождения ООН в Гаити погибли тысячи невинных жителей. Эксперты Йельского университета и Американского сообщества микробиологов обвинили MINUSTAH в завозе в страну холеры, от которой за несколько лет пострадали 800 тысяч и погибли около 10 тысяч гаитянцев. СМИ неоднократно публиковали расследования о сексуальном насилии со стороны миротворцев ООН. Согласно материалам, за время проведения операции сотрудниками MINUSTAH были изнасилованы 2 500 гаитянок в возрасте от 11 лет, из них 265 родили детей от миротворцев. При этом представители миротворческого контингента из различных стран в силу пробелов в законодательстве не понесли ответственности за свои проступки на территории Гаити.

Правозащитники неоднократно обвиняли миротворцев в неоправданном насилии против местных жителей. Первый глава операции бразильский генерал Аугусто Элено позднее заявил, что Франция, США и Канада постоянно настаивали на применении силы. При этом фактически цель миссии MINUSTAH достигнута не была — насилие со стороны банд продолжает оставаться повседневной реальностью для жителей Порт-о-Пренса и других регионов страны до сих пор. Протесты против президента Моиза дали повод для нового всплеска насилия, которое связывают с акциями против оппозиции и представителей гражданского общества — в первую очередь учителей.

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