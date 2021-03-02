Тульская пенсионерка отдала «банковским работникам» почти миллион рублей

Тула, 2 марта. Почти миллиона рублей в результате мошенничества лишилась престарелая жительница Тульской области.

70-летняя пенсионерка стала жертвой преступной схемы, которая уже стала едва ли не самой распространенной у злоумышленников. Женщине позвонили под видом банковских работников и сообщили о выявленной попытке взлома ее счета для хищения сбережений. Чтобы сохранить деньги, злоумышленники предложили пенсионерке совершить перевод на другой, якобы защищенный от взлома счет. При этом женщина не смогла из-за возраста перевести деньги в онлайн-режиме, а отправилась к банкомату.

Как стало известно ФАН, потерпевшая сняла все деньги со своей банковской карты и стала пополнять реквизиты указанного ей счета. Хотя в какой-то момент она держала в руках все принадлежащие ей денежные средства в виде наличности и могла бы не беспокоиться за их сохранность из-за некого взлома, о котором говорили злоумышленники. Но пенсионерка положила все деньги на другой счет.

Затем злоумышленники позвонили женщине еще раз и убедили ее пополнить якобы защищенный счет дополнительной суммой. Для этого потерпевшая взяла кредит, обналичила его и с разных банкоматов перевела деньги в соответствии с инструкциями от собеседника по телефону. Звонивший убедил, что кредит будет моментально списан и не потребует выплат, а дополнительная сумма на счете нужна, чтобы избежать списания денежных средств женщины за его использование.

«Женщина длительное время совершала транзакции. Переведя почти 800 тысяч рублей, она начала понимать, что все происходящее является обманом, а она становится жертвой мошенничества. Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас в органах внутренних дел проводится работа по установлению обстоятельств происшествия и выяснению местонахождения лиц, причастных к противоправному деянию. Общий ущерб составил, по предварительным данным, около 810 тысяч рублей», – рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мошенничество с таким ущербом стало своеобразным антирекордом для региона в нынешнем году. Полицейские на территории всей области постоянно напоминают гражданам о способах обмана, участковые даже специально для этого посещают жителей на обслуживаемой территории, но факты противоправных деяний все равно фиксируются.