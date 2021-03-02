Жена актера Сергея Волобуева разоблачила его «беременную» любовницу в эфире Первого канала

Москва, 2 марта. Супруга актера Сергея Волобуева Елена «вывела на чистую воду» любовницу мужа Елизавету Сорочинскую, которая утверждает, что ждет ребенка.

О беременности молодая любовница артиста, известного по сериалам «Интерны» и «СашаТаня», объявила несколько недель назад. Жену и дочь Волобуева слова девушки вывели из себя.

Супруга Волобуева не стала верить сопернице на слово и подготовила сенсационное разоблачение, которое показали в эфире Первого канала в шоу «На самом деле».

Жена Волобуева заявила, что Сорочинская попыталась скрыть свое прошлое под «париком и краской для бровей и ресниц». Она уверена, что настоящее имя девушки или ее псевдоним — Алиса Лис. Это известная участница одного из реалити-шоу, модель-альбинос.

«Она скандально прославилась откровенными фотосессиями. Елена заявляет, что Елизавета Сорочинская и Алиса Лис — это один и тот же человек», — пояснил ведущий Тимур Еремеев.

В шоу показали фотографии блондинки и брюнетки, на которых видны одинаковые татуировки в одних и тех же местах.

В эфире передачи разоблачили и другую часть обмана. Любовница актера показывала видео из клиники, на кадрах которого врач подтверждает беременность девушки после процедуры УЗИ. Выяснилось, что на самом деле это моменты со съемок художественного фильма. В передаче показали два документа — запрос на съемку в кабинете акушера-гинеколога и сценарий.

Волобуев прожил с женой в браке около 30 лет. Свое решение уйти от нее актер объяснил желанием иметь наследника.