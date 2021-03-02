Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 2 марта. Доллар подорожал на 53,07 копейки — до 74,5755 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на среду.

Курс евро по сравнению с показателем на вторник вырос на 11,91 копейки — до 89,5652 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.

Директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев прогнозирует, что в марте российская валюта ослабнет из-за санкционного давления со стороны Евросоюза и США. Он ожидает курса в 75–76 рублей за доллар.