В Госдуме рассказали, за счет чего можно индексировать пенсии работающим пенсионерам



Почему неиндексация пенсии работающим пенсионерам является неэффективным решением для федерального бюджета, а также за счет чего можно индексировать пенсии, рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У работающего пенсионера за счет неидексации пении забрали 2.5 тысячи рублей. Однако никто не подсчитал, сколько он, бросив работу, перестанет платить в бюджет. А я посчитал –5 тысяч рублей минимум. Потому что пенсионер перестанет платить социальные взносы и подоходный налог. То есть, человеку не дали 2,5 тысячи, и потеряли 5 тысяч. В чем тогда смысл? Зачем нужно было обижать 9 миллионов работающих пенсионеров, чтобы впоследствии еще и бюджету нанести ущерб?» — высказался Валерий Гартунг.

По его словам, после двух обращений к президенту Сергея Миронова, Правительство должно выдвинуть решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Скорее всего, правительство озвучит решение после того, как президент с ним ознакомится.

«На самом деле, мы уже внесли в Госдуму все, что нужно предпринимать для решения данного вопроса. Поэтому, думаю, индексация пенсии сработает. Но, если Правительство будет говорить об отсутствии денег и необходимости поддержки макроэкономической стабильности, то, могу сказать, здесь все просто. Нужно отменить возврат НДС у экспортеров сырья. Это оставит в бюджете два триллиона рублей. Это огромные деньги, их хватит на все – и на индексацию пенсий, и на ограничение расходов и оплату услуг ЖКХ, и на ограничение расходов на необходимые лекарства, и на вычеты для бедных и многодетных семей», — объяснил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завила идет подготовка системы индексации пенсии согласно поручению президента России Владимира Путина.