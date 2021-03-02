Птицеводы в России договорились о контроле цен на мясо птицы и яйца

Москва, 2 марта. Российские производители, которые входят в Национальный союз птицеводов, пришли к соглашению о сдерживании подорожания мяса птицы и яиц, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Ключевые представители отрасли птицеводства отметили необходимость поддержки экономической доступности своих товаров для населения, вследствие чего договорились о сдерживании цен. Минсельхоз намерен создать специализированную отраслевую рабочую группу на базе своего оперативного штаба. Она будет работать над согласованными решениями в отрасли, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев.

Рост цен на продукцию птицеводства вызван тремя факторами. Первый — подорожание кормов, второй — сокращение объемов производства из-за гриппа птиц, третий — снижение импорта инкубационных яиц на фоне осложнения эпизоотической ситуации в европейских странах.

Проверки производителей куриного мяса и яиц начали в Федеральной антимонопольной службе по поручению вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Он потребовал изучить обоснованность роста цен на данные категории продуктов. По данным Росстата, подорожание яиц по итогам 2020 года составило 15,2%, охлажденных и мороженых кур — 2,6%.