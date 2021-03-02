Уроженка Алтайского края пять лет издевалась над маленькими падчерицами

Горно-Алтайск, 2 марта. Завершены следственные действия по делу жительницы Алтая, которую обвиняют в истязании дочерей ее сожителя. Женщина избивала и морила голодом девочек на протяжении пяти лет.

Нерадивая мачеха в 2013 году решила жить вместе с возлюбленным, у которого были две дочери семи и пяти лет. При этом у 34-летней женщины было двое собственных детей. Приемных дочек женщина сразу невзлюбила — могла избить ни за что, вытаскивала из кровати за волосы по утрам, морила голодом, когда своим детям покупала сладости. Школьные учителя знали о происходящем, но семья проходила все ведомственные проверки, сообщили в Следственном комитете.

Семья состояла на учете как неблагополучная из-за злоупотребления спиртным, но органы опеки ничего сделать не могли — реакция ограничилась профилактическими беседами.

В ходе доследственных действий подозреваемая признала свою вину и объяснила свое поведение ненавистью к чужим детям. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемую будут судить по статье «Истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев. Подсудимой грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Несколько дней назад ФАН сообщал об избиении годовалого ребенка собственной матерью.