Александр Васильев о Вячеславе Зайцеве: Лучший дизайнер, которого СССР подарил миру

Празднующий сегодня свой 83-й день рождения российский художник-модельер, живописец и график Вячеслав Зайцев — лучший дизайнер, которого миру подарил Советский Союз. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий Александр Васильев.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что срок его дружбы с Вячеславом Зайцевым исчисляется целыми десятилетиями.

«Это величайший дизайнер России в XX веке. Никто не смог преодолеть вершину его творчества. Этот человек — большой художник, поэт, потрясающий создатель моды 1970–1980–1990 годов. Я знаю его, наверное, последние 50-60 лет. Это большой друг нашей семьи, моего отца. Я знаком с ним очень давно, с самых первых лет начала его творчества», — сообщил телеведущий.

Александр Васильев отдельно подчеркнул, что наследие мастера трудно переоценить.

«К сожалению, тяжелая болезнь не позволяет ему в своем возрасте работать в том же ритме, как он творил в молодые годы. Однако то, что он создал для эстетики, культуры нашей страны, — абсолютно неизмеримо. Лучший дизайнер, которого советская власть подарила миру», — отметил искусствовед.

В завершение он поздравил Вячеслава Зайцева с праздником и передал ему пожелания.

«Я ему желаю долгих лет жизни, потрясающего жизнелюбия, которое всегда его отличало, и добрых друзей, которые не подведут его в те тяжелые моменты, которые он сейчас переживает. Его дом мод также находится сейчас в очень тяжелом финансовом положении из-за болезни мэтра», — подытожил историк моды.

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