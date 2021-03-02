Лукашенко опроверг сообщение о передаче власти родственникам

Минск, 2 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз опроверг информацию о трансфере власти в стране.

Белорусский лидер сообщил, что у него нет планов по передаче власти своим родственникам.

«Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону», — заявил президент.

Принятие Конституции в Белоруссии намечено на январь-февраль 2022 года, напомнил Лукашенко. Участникам совещания президент заявил, что они также смогут поучаствовать в выборах — президентских или парламентских.

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко снят с должности помощника президента по национальной безопасности после избрания президентом Национального олимпийского комитета страны. Ранее эту должность занимал его отец. Лукашенко-старший ранее сообщал, что его сын не будет государственным служащим после избрания руководителем НОК.