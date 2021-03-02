Лукашенко анонсировал президентские выборы в Белоруссии после принятия новой Конституции

Минск, 2 марта. Выборы нового президента Белоруссии состоятся после принятия в 2022 году новой Конституции республики. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что принять участие в них сможет любой кандидат, а дети главы Белоруссии не вправе претендовать на должность по наследству .

«Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года», — приводит слова президента БелТА.

Лидер республики неоднократно высказывался о проведении президентских выборов, всегда отмечая, что они возможны только после обновления основного закона.

Вопрос об изменении Конституции начал активно обсуждаться в Белоруссии после выборов главы республики 9 августа 2020 года. По итогам голосования победу в них с большим отрывом одержал Лукашенко, занявший высший государственный пост в шестой раз.