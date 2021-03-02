Дочь Любови Успенской вернулась в Россию

Москва, 2 марта. Дочь популярной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась из Соединенных Штатов в Россию. К матери она взяла с собой кота.

Девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram селфи. В комментариях под записью у нее спросили, взяла ли она с собой кота. Поклонник получил утвердительный ответ от дочери королевы шансона.

Теперь Татьяна живет в доме матери. Как Любовь Залмановна отреагировала на «пополнение» в семье, ничего неизвестно.

Недавно Плаксина вернулась в Россию из США, где она жила последний год. При этом девушка не появилась на праздновании дня рождения матери в одном из ресторанов.

Сама Успенская говорила, что дочь сильно устала с дороги и ей пока не до вечеринок. Она назвала себя самым счастливым человеком в мире, поскольку со своим ребенком, по которому сильно скучала.

В прошлом году в семье Успенской произошел разлад. Чуть больше года назад Татьяна пришла на телевизионное шоу и рассказала о проблемах в общении с матерью. Девушка обвинила звезду сцены в насилии. После этого она улетела к отцу в США.