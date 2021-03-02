Актриса Татьяна Арнтгольц показала редкое фото с сестрой-близнецом

Москва, 2 марта. Актриса Татьяна Арнтгольц в честь наступления весны порадовала фанатов редким снимком с сестрой-близнецом. Ольга тоже снимается в кино.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram, поздравив сестру с наступлением марта. Через пару недель актрисы будут отмечать день рождения. Им исполнится по 39 лет.

«Наш с тобой месяц, любимая моя младшая Ольга, и наше любимое время года!!! С весной!!!» — написала она.

Фанатов, судя по комментариям, поразило сходство сестер. Многие признались, что не смогли отличить старшую от младшей на показанном им фото.

«Не вижу отличия вообще. Красотки!»; «Вы справа или слева?»; «Я вас раньше всегда с легкостью различала, а сейчас прям заблуждаюсь», — обратились к сестрам поклонники.

Как известно, Ольга родилась позже сестры на 20 минут. Родители назвали их в честь героинь романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Старшая Арнтгольц с 2008 по 2013 год была замужем за коллегой Иваном Жидковым. У актеров родилась дочь Мария. Позже она встречалась с артистом Григорием Антипенко. А в конце прошлого года вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева.