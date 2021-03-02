Валерий Захаров: Армия ЦАР освободит от боевиков всю территорию республики



Банги, 2 марта. Территория Центральноафриканской республики будет полностью освобождена от террористов и бандитов в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью испанскому изданию Descifrandolaguerra высказал советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Lisez mon interview à l'édition espagnole "Descifrando la Guerra" @descifraguerra https://t.co/UrwfWaZPe2 — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 1, 2021



Он подчеркнул, что для этого есть все благоприятные условия. Главное — сам центральноафриканский народ уже устал от конфликта и хочет жить в цивилизованном обществе, в мире и гармонии.

«Правительство ЦАР ведет войну против бандитов и наемников, которые терроризируют и грабят гражданское население. Сейчас проводится операция по зачистке радикалов. Боевики терпят поражение за поражением, поскольку у них нет поддержки среди местного населения. Я считаю, что не за горами момент, когда будут освобождены все без исключения территории страны», — объяснил советник президента.



В предыдущем месяце правительственные силы восстановили безопасность и открыли движение по стратегически важной трассе из Камеруна до столицы ЦАР. Отряды FACA освободили ряд крупных городов, прилегающих к автомагистрали. Власти ведут борьбу с бандформированиями изнутри: проводят кадровые чистки, избавляясь от сторонников радикалов и их лидера — экс-президента Франсуа Бозизе в политических кругах.

«Бозизе лично руководит операциями боевиков и участвует в привлечении наемников из нескольких стран, включая Чад и Судан. Роль как самого Бозизе, так и членов вооруженных групп в событиях декабря 2020 года — января 2021 года должна быть установлена в порядке, предусмотренном законом. По конкретным обстоятельствам уже возбужден ряд уголовных дел», — уточнил Захаров.

По словам советника лидера ЦАР, у властей республики сейчас простая и четкая цель — обеспечение безопасности и порядка в стране. Этим и занимаются армия, полиция, а также жандармерия.



Захаров подчеркнул, что Франция и миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) вносят свой вклад в стабилизацию ситуации в республике. Однако есть ряд нюансов, которые не позволяют им эффективно противостоять боевикам.



Например, полномочия миротворцев ограничены мандатом ООН. Им дозволено заниматься охраной территорий, но нельзя участвовать в боевых действиях против радикалов. Позиция Парижа по вопросу оружейного эмбарго в отношении ЦАР отрицательно сказывается на боеспособности правительственных войск, что является предметом критики со стороны местных жителей, которые страдают от бесчинств вооруженных группировок.



На фоне этого работа российских инструкторов по обучению и переподготовке центральноафриканских военнослужащих имеет крайне важное значение для безопасности.

«Российское военное представительство уже существует в ЦАР. Этого достаточно для оперативной координации между министерствами обороны обеих стран. Вопрос об открытии базы пока не стоит. Думаю, в двусторонних отношениях еще много перспективных направлений, в основном с точки зрения экономики. Я убежден, что многие инвесторы приедут в республику, как только ситуация в области безопасности будет урегулирована», — констатировал Захаров.

Центральноафриканская армия в течение последнего месяца проводит успешное контрнаступление на северо-западе и в центральной части страны. Бойцы FACA освободили от боевиков крупные города: Буар, Босангоа, Бозум и Бамбари. Жители еще занятых радикалами территорий просят правительство ЦАР о помощи: чтобы те как можно скорее спасли их от бандитов.