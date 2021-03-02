Песков заявил о неполноценной работе ПАСЕ без участия России

Москва, 2 марта. Работа таких организаций, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), без России не будет полноценной, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этом взаимодействии объективно должны быть заинтересованы все другие страны-участницы. Так представитель Кремля ответил на вопрос, насколько глава государства Владимир Путин разделяет мнение российских парламентариев, что у Москвы нет в ПАСЕ ни одного союзника.

Песков подчеркнул, что необходимо продолжать работать с зарубежными партнерами, пока они сами не сделают этот процесс невозможным и не откажутся от него. Путин является убежденным сторонником диалога во всех областях, обсуждения самых острых проблем. Из Европы доносятся не только непримиримые голоса, призывающие к тому, чтобы «рубить все концы», но и весьма конструктивные. Это подтверждает необходимость говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом, добавил Песков.