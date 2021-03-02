Лидер армянской оппозиции Марукян сообщил о предстоящих консультациях с Пашиняном

Ереван, 2 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил главу оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна на консультации, об этом парламентарий заявил во вторник.

Он не уточнил, какие конкретно вопросы буду обсуждаться в ходе консультаций и когда они состоятся, но отметил, что согласился принять в них участие.

Ранее Марукян заявил о готовности пойти навстречу Пашиняну и поддержать любую его инициативу по проведению внеочередных парламентских выборов, если тот отзовет требование об отставке главы Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Лидер оппозиции подчеркнул, что премьер должен отказаться от действий против армии. Он также заявил, что объявляя митинги своих сторонников, Пашинян «преднамеренно ведет страну к потрясениям».