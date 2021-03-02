Путин и Лукашенко обменялись закрытыми данными спецслужб

Минск, 2 марта. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись данными спецслужб.

Согласно сообщению Лукашенко, закрытая информация касалась «раскачивания обстановки» в обеих странах. Лукашенко проводит совещание по вопросам российско-белорусского сотрудничества в оборонной сфере, в ходе которого рассказал ряд подробностей о переговорах с Путиным с Сочи.

В ходе встречи президенты обменялись планами по созданию серьезного объединения стран в рамках Союзного государства. Он также в очередной раз напомнил, что в Белоруссии не может быть трансфера власти.

Ранее Лукашенко сообщил, что исключает возможность «слияния» Белоруссии и России.