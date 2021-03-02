Пенсионерка из Стародуба пожертвовала деньги тяжелобольной девочке

Брянск, 2 марта. Благотворительный фонд «Ванечка» получил денежное пожертвование от 84-летней жительницы Брянской области Марии Шестаковой.

Бабушка решила пожертвовать благотворительному фонду деньги, которые она откладывала с пенсии. По словам Шестаковой, она всю жизнь проработала в сфере здравоохранения, поэтому понимает важность своевременной помощи.

Пожертвованные женщиной денежные средства направили родителям тяжелобольной девочки с онкологическим заболеванием головного мозга. Поступок пенсионерки не оставил равнодушными жителей Брянской области, и они сообщили о ее помощи в соцсети «ВКонтакте».

Более 2 млн руб. пожертвовали москвичи через благотворительный сервис на портале mos.ru. С помощью сервиса жители столицы могут оказать нуждающимся материальную помощь, не прилагая особых усилий.