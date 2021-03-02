Минск и Москва намереваются создать крепкое Союзное государство

Москва, 2 марта. Минск и Москва намерены создать такое государство, в отношении которого не будет посягательств на суверенитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российский лидер Владимир Путин пообщался со своим белорусским коллегой по телефону 23 февраля после личной встречи, которая состоялась перед этим в Сочи. В рамках диалога лидеры государств обсудили усиление совместных оборонных систем, кооперацию в военно-промышленной сфере и работу медиа в современных условиях по части информационного противостояния.

«Минск и Москва хотят создать такое союзное государство, что комар носа не подточит и не будет упреков в посягательстве на суверенитет», — заявил Лукашенко.

Целью работы является выравнивание условий для бизнеса и людей в Союзном государстве. Глава Белоруссии добавил, что сотрудничество Минска и Москвы является примером для других госорганов. Лидеры планируют координировать оборонную и внешнюю политику.