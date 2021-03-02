Песков обещал уведомить СМИ, если Путин переговорит с Горбачевым

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный телефонный разговор Владимира Путина с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга. По словам Пескова, если Владимир Путин созвонится по телефону с Горбачевым, журналистам обо всем сообщат.

«Я не знаю, был ли контакт до сих пор, если он будет телефонный, мы вам сообщим. Обо всем остальном тоже, но вы знаете, что уже президент направил поздравительную телеграмму Михаил Сергеевичу», — сказал Песков.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма, адресованная советскому политику.

Михаил Горбачев сегодня, 2 марта, отмечает 90-летие.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Горбачев стал рекордсменом по продолжительности жизни среди глав СССР.