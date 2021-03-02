Песков объяснил, почему Путин поздравил Большунова с победой

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему глава государства направил телеграмму лыжнику Александру Большунову после его триумфа в Оберстдорфе.

Российский спортсмен 27 февраля впервые в карьере стал чемпионом мира. Он занял первое место в скиатлоне на соревнованиях в Германии, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

Путин поздравил лыжника с победой, направив ему соответствующую телеграмму, где отметил, что спортсмен достоин быть первым на самых престижных стартах.

«Когда речь идет о такой красивой победе, вполне понятно желание президента направить поздравительную телеграмму», — сказал Песков на вопрос журналистов о том, почему глава государства решил проявить такое внимание к Большунову.

Спортсмен принес первую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира по лыжным видам спорта. Прежде он четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства.

В арсенале Большунова также есть три "серебра" и одна "бронза" Олимпийских игр и победа в зачете Кубка мира в сезоне-2019/20 и сезоне-2020/21.