Екатерина Шпица на фото с котом напомнила фанатам Миллу Йовович

Москва, 2 марта. Актриса Екатерина Шпица порадовала фанатов архивными фото с кошками и показала нового питомца. На одном из снимков она напомнила поклонникам звезду Голливуда Миллу Йовович.

Фотографии звезда сериала «Казанова» опубликовала в Instagram, заодно поздравив подписчиков с Днем кошек.

«Разобрала медиатеку на предмет знакомых котов. Вам представлена небольшая выдержка из пути к собственному коту, который «катается» в конце этой карусели», — написала она.

Новый питомец Шпицы — серый котенок в полоску, который на снимке держит в зубах игрушку.

Растроганные фанаты поздравили актрису с пополнением в семье. Некоторые обратили внимание, как сильно на первой фотографии Шпица похожа на Йовович в образе Лилу — главной героини фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент».

«Катя, вы на первой фотографии, как героиня в «Пятом элементе». Даже взгляд и цвет волос такие же»; «Первое фото — отпад. Хоть на обложку книги»; «На первой фотке на Миллу Йовович похожа, как в «Пятом элементе», — написали поклонники.

Шпица в конце февраля вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Свадебными снимками она поделилась в Instagram.