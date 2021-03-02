Кремль прокомментировал недавнее сообщение о санкциях США против России

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций США против РФ не достигает своих целей.

В Сети ранее появилось сообщение, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России, которые могут вступить в силу до конца недели. Однако эту информацию никто не подтверждал.

Песков заявил, что политика США в отношении РФ не достигает своей цели и в Кремле будут ориентироваться на собственные интересы. Он также добавил, что последнее, чего бы хотелось Кремлю, — это ориентироваться на анонсы СМИ.

Новые санкции могут быть введены из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Согласно источникам, в этом вопросе администрация Байдена может сослаться на закон о контроле над химическим и биологическим оружием.