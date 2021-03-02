Президент ЕС инспектирует Владимира Зеленского и восточный фронт

В Донбасс с визитом прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Чего ждут от этого визита в Киеве и может ли это изменить расстановку сил в регионе — в материале корреспондента ФАН из украинской столицы.

На Украине активно обсуждают текущий визит президента Евросовета Шарля Мишеля. Согласно расписанию, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вместе с ним отправиться на линию соприкосновения в Донбасс. Вскоре после приезда на восточный фронт европейский гость примет отчет руководства штаба ООС, а также переговорит с представителями СММ ОБСЕ и гуманитарных организаций, оказывающих помощь Донбассу. В конце дня президенты Мишель и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию.

В киевском политикуме активно подогреваются слухи о том, что визит президента Евросовета якобы может стать судьбоносным. За несколько дней до него на юго-восток Украины наведался главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак — как говорят киевские эксперты, для того, чтобы вообще понять, можно ли везти туда европейского гостя.

Кстати, до генеральского визита украинские военные несколько дней, не жалея боеприпасов, лупили из пушек и гранатометов по территориям ДНР и ЛНР. А после его отъезда огневая активность ВСУ резко снизилась. В итоге, по данным СММ ОБСЕ, за последнюю неделю число нарушений на линии соприкосновения упало почти вдвое — 482 обстрела против 835. Это, кстати, еще раз подтвердило — периодически возникающий рост боевой активности украинской армии никак не связан с новым возгоранием конфликта до горячей фазы.

Что касается самой фигуры Мишеля, то восторженный тон провластных украинских изданий, похоже, связан лишь с тем священным трепетом, с которым воспринимают на Украине европейских топ-чиновников. Ведь должность президента Европейского совета является во многом церемониальной. Многим очевидно, что его визит в Донбасс вряд ли способен серьезно повлиять на обстановку.

Кстати, в середине февраля Мишель принимал в Брюсселе украинского премьера Дениса Шмыгаля — тот просил евробюрократа поспособствовать в увеличении квот украинских товаров в новой редакции соглашения об ассоциации с ЕС. Мишель вежливо покивал в ответ, но квоты на украинские товары в документе так и остались мизерными.

Впрочем, будучи франкоговорящим бельгийцем и либералом, Шарль Мишель тесно связан с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который является стороной «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина). А значит, все увиденное и услышанное им на линии соприкосновения будет передано Парижу и, может быть, использовано в дальнейших переговорах.

По словам киевского политолога-международника Владимира Воли, обстановка в Донбассе радикально не изменится ни во время визита Мишеля, ни после него.

«Я уверен, что ситуация в Донбассе будет в целом оставаться стабильной. Да, на линии соприкосновения будут периодически постреливать. Но последнее крупное обострение там было зафиксировано в далеком уже 2016-м, когда шли бои в районе авдеевской промзоны. С тех пор были периоды, когда артиллерийская канонада с обеих сторон разгоралась до очень серьезных масштабов, но дальше этого дело не шло, — напомнил Воля. — На мой взгляд, недавнее обострение в Донбассе связано с несколькими факторами. Это и очередная годовщина боев за донецкий аэропорт, и годовщина «дебальцевского котла», ставшего трагедией для ВСУ. И, конечно же, — попытка огневым методом преодолеть тупик в реализации Минских соглашений. В каком-то смысле — это попытка Киева показать: если Россия не станет двигаться к компромиссу в реализации Минских соглашений, то в Донбассе будет по-прежнему беспокойно — там продолжат гибнуть люди».

По мнению политолога-международника, реальная эскалация конфликта в обозримом будущем не нужна ни одной из сторон, с каким бы энтузиазмом ни писали о «грядущем решающем наступлении» националистические украинские ресурсы.

«Любая попытка перевода конфликта в горячую фазу будет означать еще большее нагнетание отношений между Москвой и Западом. Это автоматически означает введение новых санкций, полную заморозку политического диалога и так далее, — указал Воля. — Не стоит забывать, что Евросоюз и Россия до сих пор связаны довольно тесными экономическими и политическими связями. Даже на фоне действия секторальных санкций, введенных после Крыма, войны в Донбассе, «отравления» Скрипаля и так далее. Попытка военного обострения на юго-востоке разрушит все то, что еще осталось между РФ и Европой. Я не думаю, что какая-то из сторон готова пойти по этому пути».

Владимир Воля заявил, что есть три темы, при помощи которых РФ пытается удерживать Украину в рамках Минских соглашений.

«Первый постулат, которого придерживается Москва, — Минские соглашения имеют статус международного закона. Да, «Минск-2» формально одобрен Совбезом ООН, но он не имеет указующей, предписывающей силы. Тем не менее в РФ уверены, что Украина обязана выполнить политическую часть соглашений, упирая на их статус международного закона. Второй инструмент удержания Киева в рамках «Минска-2» — это санкции. Ведь, если Украина выйдет из Минских соглашений, с России неизбежно снимут хотя бы часть нынешних санкций. По идее, рестрикции напрямую не связаны с переговорными форматами, но Запад все равно пугает нас — мол, «если вы откажетесь от Минских соглашений, то мы снимем с РФ часть ограничений». Третий постулат для Киева — «если вы выйдете из соглашений, это будет означать начало полномасштабной войны». В силу этих причин переступать через красные линии Украина не решается».

По мнению Воли, Минские соглашения, безусловно, устраивают Россию, а на Украине уверены, что их политическая часть не может быть реализована.

«Всем понятно, что ни в предыдущем созыве Верховной рады, ни в нынешнем не найдется столько голосов, чтобы утвердить особый статус Донбасса и внести его в конституцию страны (для этого нужно более 300 голосов депутатов. — Прим. ФАН). Получается, что для одной стороны «Минск-2» идеально подходит, а другая — и хотела бы его исполнить, но не имеет такой возможности. Возникла патовая ситуация, в которой стороны вроде бы слышат друг друга, но не могут отказаться от своих принципов. И в ходе визита Шарля Мишеля этот расклад точно не изменится. Единственные, кто мог бы реально повлиять на ситуацию в Донбассе, — это новое руководство США. Но у Вашингтона пока хватает других проблем», — сообщил политолог.

Консенсус о том, что выполнять «Минск-2» ни в коем случае нельзя, сегодня поддерживается в Киеве и майдановскими политическими силами, и сторонниками антимайдана, считает аналитик.