ФАН публикует фото с места ЧП под Тверью, где водонапорная башня рухнула на машину ЖКХ

Тверь, 2 марта. Никто не пострадал в результате ЧП с водонапорной башней и автомобилем, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент водонапорной башней произошел в Оленинском округе Тверской области. Сооружение упало прямо на автомобиль, который принадлежит районному ЖКХ. На нем сотрудники приехали проверять сигнал о протечке.

По данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что у местных жителей не возникнет проблем с водоснабжением, их в ближайшее время переключат на другую систему.