Песков не стал раскрывать ожидания Кремля от новых заседаний ОПЕК+

Москва, 2 марта. Рынок нефти и встречи в рамках ОПЕК+ любят тишину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва никогда не предвосхищает и не анонсирует ожидания от заседаний ОПЕК+. Однако подготовка к ним идет — этим занимается вице-премьер Александр Новак, отметил представитель Кремля.

Встреча министерского мониторингового комитета альянса пройдет 3 марта, на следующий день запланированы переговоры всех стран-участниц, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. По данным СМИ, большинство склоняется к варианту наращивания с апреля добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки.