Кремль назвал недоразумением предложение Маска пообщаться с Путиным в Сlubhouse

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с главой компании Tesla Илоном Маском, который предложил Владимиру Путину пообщаться в Сlubhouse.

Кремль обращался к Илону Маску за разъяснениями. Однако тот ответ на вопрос не предоставил. В связи с этим Кремль считает тему с предложением Илона Маска в адрес президента РФ Владимира Путина исчерпанной. Дмитрий Песков предположил, что имело место какое-то недоразумение.

Использование приложения Сlubhouse опасно, заявил IT-специалист Владимир Зыков. Администрация этого ресурса не может контролировать возможную утечку данных, считает специалист.