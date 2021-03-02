В Кремле уверены, что Россия должна продолжать работу в ПАСЕ

Москва, 2 марта. Москва считает необходимым продолжать взаимодействие на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, РФ нужно продолжать работать с ПАСЕ до тех пор, пока ассамблея сама не откажется от сотрудничества.

«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ, работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия. Вы знаете, что президент России является убежденным сторонником диалога», — пояснил Песков.

Ранее вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.