Путин поздравил Горбачева с 90-летием. События дня. ФАН-ТВ

Президент отметил, что последний лидер СССР продолжает «активно участвовать в востребованной общественной и просветительской работе». Напомним, Михаил Горбачев родился в 1931 году в Ставропольском крае. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и последним президентом СССР.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина к Горбачеву.

Коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к августу

Коллективный иммунитет к коронавирусу после вакцинации 60% населения страны может сформироваться в России к августу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если вакцинация будет происходить такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно от темпов вакцинации», — сказала Голикова в интервью ТАСС.

Она уточнила, что пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет, нужно соблюдать принятые ограничительные меры. Нынешнее снижение заболеваемости Голикова назвала обнадеживающим, но призвала не пренебрегать опасностью COVID-19. Голикова отметила, что коронавирус сейчас практически вытеснил другие ОРВИ, чему способствовала массовая вакцинация от гриппа.