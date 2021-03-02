Путин поздравил Горбачева с 90-летием. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил Горбачева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием первого президента СССР Михаила Горбачева. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина к Горбачеву.
Президент отметил, что последний лидер СССР продолжает «активно участвовать в востребованной общественной и просветительской работе». Напомним, Михаил Горбачев родился в 1931 году в Ставропольском крае. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и последним президентом СССР.
Коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к августу
Коллективный иммунитет к коронавирусу после вакцинации 60% населения страны может сформироваться в России к августу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Если вакцинация будет происходить такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно от темпов вакцинации», — сказала Голикова в интервью ТАСС.
Она уточнила, что пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет, нужно соблюдать принятые ограничительные меры. Нынешнее снижение заболеваемости Голикова назвала обнадеживающим, но призвала не пренебрегать опасностью COVID-19. Голикова отметила, что коронавирус сейчас практически вытеснил другие ОРВИ, чему способствовала массовая вакцинация от гриппа.
Матвиенко назвала условие возвращения России в ДОН
Россия готова вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), но США с ним еще не определились. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Напомним, 15 января Россия объявила о начале внутригосударственных процедур по выходу страны из Договора по открытому небу. В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США. Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация изучает возможность возвращения в договор. Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником ДОН. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.
В России за сутки выявили 10 565 новых случаев COVID-19
Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 565, это минимальный показатель с 4 октября. Об этом сообщили оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Республике Алтай и Магаданской области. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, как и днем ранее, выявлено в Москве, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Подмосковье.