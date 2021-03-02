Вассерман об экстрадиции Тихановской: «С радостным визгом, повиливая хвостиком»

Политолог и журналист Анатолий Вассерман оценил серьезность планов СК Белоруссии добиться экстрадиции экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Ранее пресс-служба Следственного комитета Белоруссии распространила заявление об объявлении Тихановской в розыск.

«Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — сообщили в СК Белоруссии.

Отметим, в настоящее время Тихановская, по данным СМИ, проживает в Литве, откуда координирует подрывную деятельность против властей Белоруссии.

Политолог и журналист Анатолий Вассерман считает, что, хотя Литва с высокой долей вероятности Тихановскую не выдаст, заявление СК Белоруссии — очень важный шаг.

«Абсолютно понятно, что Светлану Георгиевну Пилипчук, по мужу Тихановскую, Литва Белоруссии не выдаст по вполне понятным причинам», — отметил Вассерман в комментарии ФАН.

Главная причина — в бывших прибалтийских республиках СССР, которые, по мнению Вассермана, так и остались территориями, принадлежащими России по праву со времен Российской империи, в настоящее время у власти в них находятся сторонники фашистских диктатур, которые там заправляли до начала Второй мировой войны. Именно поэтому в Литве и других страх Балтии всеми силами насаждается русофобия, что помогает отвлечь граждан этих стран от экономических проблем, отмечает собеседник ФАН.

«Сейчас литовцы вновь надеются подмять под себя запад Руси, для этого они давят на белорусов, поддерживая в Белоруссии все антирусское, — отмечает Вассерман. — Так что можно не сомневаться: при нынешней власти в Вильнюсе госпожу Пилипчук в Белоруссию не выдадут. Вот если бы ее выдачи запросили американцы, Литва кинулась бы ее выдавать с радостным визгом, повиливая хвостиком».

Тем не менее заявление СК Белоруссии — очень важный посыл, к которому всем нужно внимательно прислушаться, говорит собеседник ФАН.

«Заявления и действия Следственного комитета Белоруссии — вовсе не пустозвонство. Белоруссия должна показать своим гражданам и не только им, что действия под лозунгами, провозглашенными Пилипчук, несомненно преступны. И любой, кто действует под этими лозунгами, будет преследоваться по закону», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

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В Белоруссии в августе прошлого года состоялись президентские выборы, на которых одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Однако часть населения отказалась признать результате выборов, и в Белоруссии прошли протесты, которые постепенно сошли на нет. Занявшая на выборах второе место Светлана Тихановская покинула Белоруссию и взяла на себя роль «лидера оппозиции в изгнании». По мнению российских политиков и экспертов, руками Тихановской Запад пытается развязать в Белоруссии цветную революцию, нанеся также удар по России.