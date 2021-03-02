Белорусские врачи заявили об отсутствии в стране новых штаммов COVID-19

Минск, 2 марта. Британской и южноафриканских мутаций коронавируса на территории Белоруссии пока не выявили. Такое заявление сделал глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

Здравоохранительное ведомство ведет ежедневный мониторинг ситуации с коронавирусом в стране и за рубежом, заверил министр. Третья волна COVID-19 не обошла стороной Белоруссию, однако врачам удалось взять распространение заболевания под контроль, заверил Пиневич.

Положительный результат теста на коронавирус получили 288 тыс. жителей страны с начала 2020 года. Россия уже поставила в Белоруссию первые партии вакцины от коронавируса «Спутник V», стороны обсуждают совместное производство препарата.

Собственная вакцина от COVID-19 появится в Белоруссии к осени, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным 22 февраля. Белорусский президент также поблагодарил российского коллегу за поставки «Спутника V».