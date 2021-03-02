Military Watch: США обеспокоены российской разработкой электромагнитных пушек

Вашингтон, 2 марта. Новые боевые самолеты Су-57 и МиГ-41 могут стать опасными противниками для США, так как они получат на вооружение самые передовые российские разработки.

Как отмечают эксперты американского военного издания Military Watch, Россия вкладывает значительное количество финансов в совершенствование тяжелого истребителя Су-57. Конструкторы проводят испытания целого ряда передовых разработок, начиная от гиперзвуковых ракет и лазерного оружия и заканчивая искусственным интеллектом, чтобы вооружить самолет технологиями шестого поколения, передает «ПолитРоссия».

Одним из наиболее опасных видов нового вооружения обозреватели считают так называемые ЭМИ-пушки, генерирующие электромагнитный импульс. Информация о тестировании такого оружия появлялась в СМИ еще в прошлом году, и, по мнению авторов издания, такую пушку могут получить истребители Су-57 и перехватчики МиГ-41.

«Успешная разработка ЭМИ-пушки обеспечит Россию революционным оружием, весьма эффективным против ряда вражеских целей — от самолетов до радиолокационных установок», — заявили аналитики Military Watch.

При этом такое вооружение может быть полезно и для эксплуатации в космосе. Например, перехватчик МиГ-41 проектируется с расчетом полетов за пределами атмосферы. Американские эксперты добавили, что ЭМИ-пушка может применяться также против военных дронов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что аналитики издания Airforce Technology назвали Су-57 не просто обычным обновлением парка боевых самолетов, а серьезным шагом вперед, значительно повышающим боевые возможности ВКС РФ. Также западными экспертами была отмечена способность Су-57 «ослеплять» оборону НАТО, передает «Царьград».