Виктор Дробыш резко высказался о Баскове на лимузине с телохранителями

Москва, 2 марта. Продюсер и композитор Виктор Дробыш резко высказался в адрес звезд, которые кичатся богатством. По его мнению, сегодняшним артистам не хватает искренности.

Критике подвергся знаменитый певец Николай Басков, который, по словам продюсера, чрезмерно злоупотребляет охраной. Когда артист едет на какую-нибудь премию, его сопровождает множество телохранителей.

«Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: неужели Клинтон приехал? А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой», — сказал Дробыш в интервью YouTube-канала «Ковальский».

Раньше артист не мог быть супербогатым человеком, напомнил Виктор Дробыш. По его словам, тогда звезды ездили на метро и были ближе к народу.

Среди тех звезд, с которыми продюсеру легко работать, оказались Стас Пьеха, Валерия, Григорий Лепс. Дробыш считает, что они настроены на творчество, а не на выражение лишних понтов.

Резко высказался о Николае Баскове и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, россиянам не стоит тратить время на концерты «пустых и безвкусных» артистов, например, Баскова и Филиппа Киркорова.