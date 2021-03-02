Участники российского национального отбора на Евровидение станут известны 8 марта

Блогер Вадим Манукян связался со своим источником на Первом канале, чтобы выяснить подробности национального отбора на Евровидение. Все, что касается конкурса, держится в строжайшей секретности, но некоторую информацию узнать все же удалось.
После официального объявления о национальном отборе на Евровидение 8 марта я обратился к своему источнику на Первом канале с уточняющими вопросами:
— Когда будут представлены участники нацотбора на Евровидение?
— В эфире.
— В официальном релизе канала указано, что последнее слово останется за зрителями. А предполагается ли участие профессионального жюри, как это чаще всего делается на национальных отборах и на самом Евровидении?
— Зрительское голосование. Жюри не будет.
Становится очевидно, что мы с вами не узнаем участников нацотбора раньше 8 марта. Любая информация — лишь домыслы. Таким образом, на этот раз в России не будет применяться практика параллельного голосования (профессиональное жюри и зрители), которая используется на Евровидении и во многих странах во время отбора.
В этом можно увидеть намек на то, что неплохо было бы вернуться к истокам, когда все решали зрители. Однако Европа думает иначе. После победы России в лице Димы Билана там решили больше не рисковать. Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования в 2016 году с песней You Are The Only One, но члены жюри отдали победу австралийскому участнику, в итоге победителем была объявлена украинская певица Джамала со скандальной политической песней. Человек, который не одержал победу ни в одном из голосований, выиграл — нонсенс! Это аукнулось через год, когда Киев отказался пускать на Евровидение участницу от России Юлию Самойлову. Был большой скандал, и Украина даже была оштрафована организаторами конкурса за этот демарш.
Остается только напомнить, кого я в начале этого года в своем лонг-листе предлагал рассмотреть Первому каналу в качестве основных претендентов на участие в конкурсе от России.
- Little Big. Имеют право. Может, в этот раз повезет.
- Александр Панайотов. Просто давно уже пора.
- Виктория Черенцова. Не все же ей в машине петь на радость людям.
- Ольга Бузова. Ну куда же без нее, но, увы, уже без Давы.
- Zivert. Классно зажгла на Новый год в шоу Урганта.
- Даня Милохин и Николай Басков. Неожиданно прикольный получился дуэт.
- Клава Кока и Niletto. Умеют удивлять.
- Cream Soda. Интересный саунд.
- Дора. Дорогу молодым!
- Иван Дорн. Нам ничего не мешает пригласить иностранного участника, а Ваня Москву любит, да и классный он.
- Maruv. То же, что и с Дорном. Такие кадры нельзя упускать. Да и на Украине ей теперь на Евровидение выписали «волчий билет».
- Димаш Кудайберген. То же, что с Maruv и Дорном. Плюс ко всему он мегакрутой, ой, каламбур получился.
- Мария Зайцева. Из группы #2Маши. Настоящее открытие.
- «НАОМИ». Прекрасно поющие Риц, Березина, Ватлина и этим все сказано. Девчонки успешно начинали как группа «Ассорти», но и по сей день не утратили своего профессионализма.
Кто знает, быть может, именно эти фамилии и названия групп мы увидим 8 марта в эфире Первого канала.