Участники российского национального отбора на Евровидение станут известны 8 марта

Блогер Вадим Манукян связался со своим источником на Первом канале, чтобы выяснить подробности национального отбора на Евровидение. Все, что касается конкурса, держится в строжайшей секретности, но некоторую информацию узнать все же удалось.

После официального объявления о национальном отборе на Евровидение 8 марта я обратился к своему источнику на Первом канале с уточняющими вопросами:

— Когда будут представлены участники нацотбора на Евровидение?

— В эфире.

— В официальном релизе канала указано, что последнее слово останется за зрителями. А предполагается ли участие профессионального жюри, как это чаще всего делается на национальных отборах и на самом Евровидении?

— Зрительское голосование. Жюри не будет.

Становится очевидно, что мы с вами не узнаем участников нацотбора раньше 8 марта. Любая информация — лишь домыслы. Таким образом, на этот раз в России не будет применяться практика параллельного голосования (профессиональное жюри и зрители), которая используется на Евровидении и во многих странах во время отбора.

В этом можно увидеть намек на то, что неплохо было бы вернуться к истокам, когда все решали зрители. Однако Европа думает иначе. После победы России в лице Димы Билана там решили больше не рисковать. Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования в 2016 году с песней You Are The Only One, но члены жюри отдали победу австралийскому участнику, в итоге победителем была объявлена украинская певица Джамала со скандальной политической песней. Человек, который не одержал победу ни в одном из голосований, выиграл — нонсенс! Это аукнулось через год, когда Киев отказался пускать на Евровидение участницу от России Юлию Самойлову. Был большой скандал, и Украина даже была оштрафована организаторами конкурса за этот демарш.

Остается только напомнить, кого я в начале этого года в своем лонг-листе предлагал рассмотреть Первому каналу в качестве основных претендентов на участие в конкурсе от России.

Little Big. Имеют право. Может, в этот раз повезет. Александр Панайотов. Просто давно уже пора. Виктория Черенцова. Не все же ей в машине петь на радость людям. Ольга Бузова. Ну куда же без нее, но, увы, уже без Давы. Zivert. Классно зажгла на Новый год в шоу Урганта. Даня Милохин и Николай Басков. Неожиданно прикольный получился дуэт. Клава Кока и Niletto. Умеют удивлять. Cream Soda. Интересный саунд. Дора. Дорогу молодым! Иван Дорн. Нам ничего не мешает пригласить иностранного участника, а Ваня Москву любит, да и классный он. Maruv. То же, что и с Дорном. Такие кадры нельзя упускать. Да и на Украине ей теперь на Евровидение выписали «волчий билет». Димаш Кудайберген. То же, что с Maruv и Дорном. Плюс ко всему он мегакрутой, ой, каламбур получился. Мария Зайцева. Из группы #2Маши. Настоящее открытие. «НАОМИ». Прекрасно поющие Риц, Березина, Ватлина и этим все сказано. Девчонки успешно начинали как группа «Ассорти», но и по сей день не утратили своего профессионализма.

Кто знает, быть может, именно эти фамилии и названия групп мы увидим 8 марта в эфире Первого канала.